Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 апреля снизилась на 2,17 доллара относительно предыдущего показателя и составила 81,85 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,16 доллара – до 80,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,16 доллара, составив 53,2 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 апреля понизилась на 2,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,01 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.