«Кольцо солидарности» может транспортировать более 9 млрд кубометров газа

БАКУ /Trend/ - "Кольцо солидарности" (STRING) может транспортировать от 5 до 9,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает Trend со ссылкой на венгерскую компанию FGSZ, которая была одной из сторон, подписавших меморандум о взаимопонимании 25 апреля в Софии по данной инициативе.

"Меморандум о взаимопонимании поддерживает реализацию транспортного коридора "Кольцо солидарности" — совместной инициативы компаний Bulgartrasngas, Transgas, FGSZ и Eustream, направленной на предоставление дополнительных мощностей по транспортировке природного газа по сетям операторов системы передачи. За короткое время и с постепенным увеличением пропускной способности существующей инфраструктуры можно транспортировать от 5 до 9,5 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Восточную, Центральную и Западную Европу через Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию", — сообщили в компании.

Как сказали Trend в министерстве экономики Словакии, меморандум о взаимопонимании не содержит никаких договорных положений, и как таковой не представляет собой контракт.

"Целью меморандума о взаимопонимании является продвижение и поощрение сотрудничества операторов газотранспортных систем из Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии для обеспечения диверсифицированных поставок дополнительных объемов газа в Европейский Союз с использованием мощностей STRING, продвигаемого соответствующими операторами системы передачи", - сказали в министерстве.

Напомним, что 25 апреля в Софии состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества между Bulgartransgaz (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ (Венгрия), Eustream (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR)".

Twitter: @Lyaman_Zeyn