Болгария заинтересована в проекте «зеленого коридора» из Каспия в ЕС

БАКУ /Trend/ - Болгария заинтересована в проекте "зеленого коридора", который предполагает транспортировку "зеленой" энергии из Каспия (Азербайджан) через Черное море (Грузию) в Европу.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве энергетики Азербайджана.

Было отмечено, что министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе встречи с министром энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен рассказал о реализуемых проектах по поставкам природного газа и возобновляемых источников энергии из Азербайджана в соответствии со стратегическим энергетическим партнерством с Европейским Союзом.

Была также отмечена важность совершенствования маршрутов Южного газового коридора и "Кольца солидарности" для транспортировки дополнительных мощностей. Состоялся обмен мнениями по проекту "зеленого коридора", соединяющего Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, в котором также заинтересована Болгария. Была достигнута договоренность о сотрудничестве с Бельгией и обмену опытом в области морской ветроэнергетики.

Министр Парвиз Шахбазов пригласил министра энергетики Бельгии Тинне Ван дер Страетен в Азербайджан для участия в Бакинском энергетическом форуме.

Отметим, что 1-2 июня планируется проведение 28-го Международного Бакинского энергетического форума.