Азербайджан и Албания обсудили развитие проекта TAP

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель премьер-министра и замминистра инфраструктуры и энергетики Албании Белинде Балуку обсудили развитие проекта TAP.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что стороны затронули также и вопросы газификации Албании.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы касательно газификации Албании, развития проекта TAP, торгово-экономических отношений между нашими странами. В преддверии 30-летия наших дипломатических отношений они выходят на новый этап развития", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее министр сообщал, что первое заседание азербайджано-албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству было плодотворным с точки зрения укрепления политических и торгово-экономических отношений, а открытие посольства в Тиране способствует развитию экономических отношений между Азербайджаном и Албанией.