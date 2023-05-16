Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Около 7 платформ bp на Каспии уже подключены к интернету

Энергетика Материалы 16 мая 2023 12:52 (UTC +04:00)
Около 7 платформ bp на Каспии уже подключены к интернету

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Около 7 платформ bp в Каспийском море уже подключены к сети интернет.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал владелец регионального портфеля bp для цифровых операций в регионах AGT и на Ближнем Востоке Низами Мансиров в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

По его словам, bp очень много инвестирует в трансформацию бизнеса.

«Поскольку мы находимся в регионе добычи нефти, и в основном платформы расположены в море, вдалеке от суши, подключение к сети очень важно. Наши возможности по внедрению различных технологий управления в удаленной форме должны повысить эффективность и понизить стоимость», - сказал он.

Мансиров сказал, что в партнерстве с различными телеком-операторами идет работа над внедрением мобильной связи в производстве.

«6-7 платформ bp в Каспийском море уже подключены к сети интернет», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости