Цены на нефть снижаются после роста днем ранее

Данные торгов указывают на снижение мировых цен на нефть в четверг утром, после предыдущего роста, сообщает Trend.

Согласно отчетам, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,54% до отметки 76,7 доллара за баррель, а августовские фьючерсы на WTI упали на 0,51% до 72,16 доллара.

В среду цены на нефть марки Brent выросли на 1,61%, а на WTI — на 2,88%. Это было связано с оценкой рынков перспектив восстановления экономики Китая, одного из крупнейших потребителей и импортеров нефти. На прошлой неделе власти Китая неожиданно снизили ставки, а также СМИ сообщили о намерении властей поддержать экономику страны.