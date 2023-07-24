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Мировые цены на нефть снижаются после роста на предыдущей неделе

Энергетика Материалы 24 июля 2023 09:59 (UTC +04:00)
Мировые цены на нефть снижаются после роста на предыдущей неделе

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Мировые цены на нефть немного снижаются в понедельник утром, после четырех недель последовательного роста котировок, сообщает Trend.

Согласно данным торгов, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,2%, достигнув отметки 80,72 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI уменьшаются на 0,21%, опустившись до 76,91 доллара.

На прошлой неделе цены на нефть Brent выросли на 1,5%, а на WTI - на 2,2%, что составляет четвертую неделю роста котировок подряд. За этот период нефть увеличилась в цене на 9,8% и 11,4% соответственно.

На текущей неделе рынки сосредоточат свое внимание на заседаниях крупных мировых центробанков, которые могут повысить свои ключевые ставки. Например, аналитики предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США в среду может повысить ставку на 25 базисных пунктов, что приведет к уровню в 5-5,25% годовых.

Традиционно, ужесточение монетарной политики укрепляет стоимость национальной валюты, что делает сырьевые товары менее доступными для покупки в других валютах. Это может повлиять на дальнейшие тенденции в мировых ценах на нефть.

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