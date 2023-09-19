АБР о ходе реализации проекта солнечной энергетики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках пилотного проекта плавучей солнечной фотоэлектрической установки (FPV) мощностью 100 кВт на озере Беюкшор в Азербайджане работы по установке, окончательному позиционированию и креплению планируется завершить в сентябре 2023 года.

Об сообщили в ответ на запрос Trend в Азиатском банке развития (АБР), который задействован в реализации проекта.

Партнером АБР в этом проекте является министерство энергетики Азербайджана. В АБР сообщили, что сборка плавучего острова с солнечными панелями недавно была завершена подрядчиком.

Что касается возможного решения о расширении проекта, в банке заявили, что это будет зависеть от работы пилотной FPV, а также от дальнейших обсуждений со всеми заинтересованными сторонами.

"АБР привержен поддержке правительства Азербайджана в его усилиях по развитию сектора "зеленой" энергетики. Пилотный проект FPV мощностью 100 кВт является частью более широкой технической помощи, предоставляемой АБР Азербайджану. В дополнение к пилотному проекту FPV техническая помощь также охватывает разработку технико-экономических обоснований и бизнес-моделей, которые поощряют долгосрочное участие частного сектора в установке FPV коммунального масштаба. Продвигая эту инновационную технологию возобновляемой энергетики, АБР поддерживает правительство Азербайджана в его усилиях по низкоуглеродному развитию", - сказали в банке.

Отметим, что хотя проект FPV требует более строгих стандартов, учитывая воздействие воды, он имеет преимущества перед наземными фотоэлектрическими системами, поскольку высвобождает площадь для других целей и экономит на затратах на закупку и подготовку земли, экономит воду за счет уменьшения испарения, располагает легко доступной водой для очистки модуля и быстро устанавливается. Системы FPV в основном устанавливаются на озерах, ирригационных прудах и водохранилищах. Некоторые установки были построены и испытаны в морской среде.

Отметим, что на сегодня АБР выделил Азербайджану 67 займов, грантов и технической помощи для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов США. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,96 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает в себя 1 кредит и 1 суверенную гарантию на сумму 565,2 миллиона долларов.

X: @Lyaman_Zeyn