Интерконнектор Греция-Болгария готовится к расширению мощностей

БАКУ /Trend/ - Оптимизируется эксплуатационная эффективность интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"Трубопровод IGB и плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в городе Александруполис имеют значительный потенциал для переопределения энергетического ландшафта в регионе. Предстоящая сдача в эксплуатацию терминала СПГ имеет первостепенное значение для укрепления региональной энергетической безопасности и усиления диверсификации поставок. Используя стратегическое расположение IGB в непосредственной близости от терминала СПГ, в долгосрочной перспективе можно обеспечить транспортировку природного газа потребителям в Болгарии и соседних странах. По мере приближения срока ввода в эксплуатацию терминала оптимизируется эксплуатационная эффективность трубопровода IGB, что открывает перспективу увеличения пропускной способности до 5 миллиардов кубических метров в год. Такое расширение предоставит возможность обрабатывать большие объемы газа, обеспечивая при этом самостоятельное распределение энергии по конкурентоспособным рыночным ценам", — сказали в компании.

Кроме того, ICGB уделяет особое внимание продвижению и обеспечению долгосрочного бронирования мощностей, привязанного к объемам газа, поступающего из терминала СПГ. ICGB ожидает, что эта тенденция сохранится по мере увеличения мощности трубопровода до 5 миллиардов кубометров в год.

"Что касается финального транша, ожидаемого в рамках Европейской энергетической программы восстановления, то он еще не освоен. После успешного завершения процедуры ICGB обнародует информацию, поскольку это последовательная практика компании на протяжении многих лет — предоставлять прозрачную информацию о финансовом аспекте", — заявили в ICGB.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

X: @Lyaman_Zeyn