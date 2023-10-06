Обсуждены вопросы "зеленой" энергетики между Азербайджаном и ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Во время встречи заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова с делегацией во главе с Маттео Патроне, управляющим директором ЕБРР по Восточной Европе и странам Кавказа обсуждался вопрос выделения кредитов для ряда проектов, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства энергетики, замминистра Эльнур Солтанов отметил долгосрочное сотрудничество страны с ЕБРР в различных сферах, в том числе в энергетической сфере.

Стороны подчеркнули важность реализуемого проекта «Укрепление сети передачи для обеспечения интеграции возобновляемых источников энергии в сеть» в контексте расширения использования "зеленой" энергетики.

Кроме того, на встрече был обсужден проведенный анализ, связанный с интеграцией в области "зеленой" энергетики.

Отметим, что на 31 июля 2023 года кредитный портфель проектов ЕБРР в Азербайджане оценивался в 787 миллионов евро. Кредитный портфель рассчитан на реализацию 31 проекта. Кроме того, банк прогнозирует, что реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане в этом году вырастет на 1,5 процента по сравнению с прошлым годом.