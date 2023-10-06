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Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

Энергетика Материалы 6 октября 2023 18:52 (UTC +04:00)
Азербайджан и Турция обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

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Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент государственной нефтяной компании SOCAR Ровшан Наджаф встретились в Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, на встрече было отмечено успешное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, а также важность совместно реализуемых энергетических проектов. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики и других областях.

Алпарслан Байрактар ​​заявил, что масштабные энергетические проекты, реализуемые с участием двух стран, имеют особое значение в обеспечении энергетической безопасности Европы, и поделился своими взглядами на развитие энергетического партнерства в соответствии с новыми мировыми тенденциями.

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