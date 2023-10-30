Объявлены сроки создания компании для Ионическо-Адриатического трубопровода

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что компания для Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP) будет создана в начале 2024 года, сообщили в ответ на запрос Trend в компании Plinacro, которая является одной из участниц проекта.

"Идет окончательное согласование между заинтересованными сторонами договоров о создании совместной компании, которое, как ожидается, произойдет в начале следующего года", - сказали в компании.

Как заявили в Plinacro, проведены исследования воздействия всех участков IAP в Хорватии на окружающую среду, получены положительные результаты, разработаны базовые проекты и получены разрешения касательно расположения трубопровода.

«Получено разрешение на строительство первого участка газопровода Сплит - Загвозд, а разрешение на строительство второго участка Загвозд - Плоче ожидается получить в ближайшее время»,- сказали в компании.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.

X: @Lyaman_Zeyn