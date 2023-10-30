БАКУ /Trend/ - Азербайджан и IFC обсудили маршруты экспорта "зеленой" энергии, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана, директор AREA Джавид Абдуллаев встретился с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в группу Всемирного банка.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества по проектам возобновляемой энергетики, в том числе морской ветроэнергетики, водорода, маршрутов экспорта "зеленой" энергии в Азербайджане.

Отметим, что ранее IFC заявила о намерении помочь Азербайджану выйти на новый уровень развития возобновляемой энергетики.

Так, IFC и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) работают с правительством Азербайджана над тем, как реализовать дорожную карту развития морской ветроэнергетики и привлечь девелоперов и частных инвесторов.

Кроме того, дорожная карта развития морской ветроэнергетики, опубликованная министерством энергетики Азербайджана, МБРР и IFC, показывает, что страна имеет потенциал в объеме 7 гигаватт морской ветровой энергии к 2040 году.

Отметим, что Азербайджан пользуется большой международной поддержкой в развитии возобновляемых источников энергии. Уже заключен ряд договоров с зарубежными партнерами. Соглашения с такими компаниями, как Masdar, ACWA Power, bp, а также контракт с австралийской компанией Fortescue Future Industries на 12 гигаватт имеют стратегическое значение с точки зрения увеличения поставок энергоресурсов в Европу.

К концу года планируется сдать в эксплуатацию первую солнечную электростанцию мощностью 240 МВт. Азербайджан подписал меморандумы о взаимопонимании и контракты по выработке 10 ГВт электроэнергии.

Основным рынком сбыта "зеленой" энергии из Азербайджана является Европа и уже имеется конкретный проект, в рамках которого будет осуществляться поставка энергии из возобновляемых источников. Так, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!