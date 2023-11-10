Поставки газа по ЮГК будут ежегодно наращиваться – замминистра

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что поставки газа по Южному газовому коридору с месторождения «Шах Дениз» в азербайджанском секторе Каспия будут ежегодно увеличиваться на 1 миллиард кубометров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

Он напомнил, что Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в энергетической сфере, подписанный между Азербайджаном и Европейским союзом в июле 2022 года, проложил путь к расширению Южного газового коридора и увеличению поставок природного газа.

Заместитель министра отметил, что с тех пор Азербайджан поддерживает контакты с Европейской комиссией, а также международными финансовыми институтами по вопросам финансирования расширения Южного газового коридора и ведет интенсивные переговоры с потенциальными покупателями в Европе о гарантированной покупке природного газа, который будет поставляться через расширенную инфраструктуру.

Велиев также поделился данными о поставках азербайджанского газа в Европу.

"В 2022 году Азербайджан транспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров, а в 2023 году этот показатель превысит 12 миллиардов кубометров", - сказал замминистра энергетики.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США. Ожидается, что капитальные затраты на ЮГК полностью окупятся в течение 8–10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по ЮГК с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn