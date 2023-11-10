Азербайджан рассчитывает поставлять значительные объемы газа из Каспия к 2028 году

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает поставлять значительные объемы природного газа из Каспии к 2028 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, выступая на VI Румынской международной газовой конференции.

По его словам, природный газ будет добываться на месторождениях, которые уже разрабатываются, в том числе "Умид", "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли", а также на месторождении "Абшерон".

В то же время Велиев отметил, что программа «зеленой» энергетики Азербайджана и шаги, предпринимаемые в направлении достижения энергоэффективности, также позволят высвободить некоторые объемы природного газа для увеличения экспорта.

"К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию ветровые и солнечные электростанции общей мощностью 1862 мегаватта, что позволит высвободить более 1 миллиарда кубометров газа", - пояснил замминистра.

Отметим, что добыча газа в Азербайджане в третьем квартале 2023 года составила 12 миллиардов кубометров по сравнению с 10,98 миллиарда кубометров за аналогичный период 2022 года, показав рост на 9,4 процента.

В третьем квартале 2023 года экспорт газа составил 5,8 миллиарда кубометров, увеличившись на 12,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В третьем квартале 2022 года страна экспортировала 5,2 миллиарда кубометров газа.

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