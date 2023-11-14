Туркменистан и Иран подтвердили готовность к углублению сотрудничества в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Иран подтвердили готовность к углублению конструктивного сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, сообщает во вторник Trend.

Эта готовность была подтверждена во время встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и нового посла Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани.

В ходе встречи стороны подчеркнули положительную динамику наращивания отношений в приоритетных областях и выразили заинтересованность в усилении партнерства также в транспортно-коммуникационном, строительном и сельскохозяйственном секторах.

Кроме того, они также обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, прежде всего в ООН.

Посол подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития партнерских отношений между двумя странами и вывода их на качественно новый уровень.

Напомним, что 28 ноября 2021 года в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа. Документ предусматривал поставки туркменского газа в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.

Отметим, что в середине прошлого года министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр нефти Ирана Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым предусматривалось увеличение вдвое поставок туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана.

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