Консорциум TAP назвал объем поставок газа (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) до сегодняшнего дня поставлено свыше 30 миллиардов кубометров природного газа, сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум TAP.

«На данный момент мы транспортировали более 30 миллиардов кубометров природного газа в Грецию, Болгарию и Италию, придерживаясь надежности и безопасности как основных принципов нашей деятельности», - сказали в консорциуме.

Напомним, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

X: @Lyaman_Zeyn