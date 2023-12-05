Азербайджан работает над проектами по экспорту «зеленого» водорода и аммиака

БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с международными энергетическими компаниями планирует создать около 19 ГВт мощности для производства и экспорта «зеленой» энергии, водорода, «зеленого» аммиака в 2031-2037 годах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики страны Парвиз Шахбазов, выступая на проходящем в Дубае мероприятии, посвященном возможностям инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане.

Шахбазов отметил, что страна уже начала партнерство в области «зеленой» энергетики с семью международными компаниями.

«Стать страной «зеленого роста» и добиться чистой окружающей среды к 2030 году определено в качестве одного из национальных приоритетов социально-экономического развития. Такая политика обеспечивает идеальную основу для успешной энергетической трансформации в регионе», — сказал он.

Министр отметил, что в октябре Азербайджан совместно с компанией Masdar сдал в эксплуатацию первую в СНГ и Каспийском регионе солнечную электростанцию.

«К 2027 году, помимо этой электростанции мощностью 230 МВт, будут построены 8 солнечных и ветровых электростанций мощностью более 1,6 ГВт компаний Masdar, ACWA Power, bp, China Gezhouba, Nobel Energy и Baltech. К 2030 году за счет иностранных инвестиций будут реализованы проекты «зеленой» энергетики мощностью более 8 ГВт на суше и на море для внутреннего потребления, декарбонизации экономики и экспорта», - добавил Шахбазов.

Министр также отметил интенсивную работу по экспорту 4 ГВт «зеленой» энергии по «Зеленому коридору Каспий-Черное море-Европейский Союз» и более 1 ГВт по маршруту Азербайджан-Турция-Европа.

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