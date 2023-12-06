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SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 декабря 2023 19:01 (UTC +04:00)
SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и China Energy International Group Co. Ltd обсудили развитие возобновляемых источников энергии, в том числе «зеленого» водорода, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Обсуждения состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и президентом компании China Energy International Group Co. Ltd Цяо Сюбинем.

Сторона сосредоточились на проектах "зеленой" энергетики в Азербайджане, потенциале береговой и морской ветроэнергетики, а также корпоративной стратегии SOCAR, энергетическом переходе, цифровизации и инновациях.

Было отмечено, что компания China Energy International Group Co. диверсифицирует деятельность в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах.

Стороны обсудили важность Соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и China Energy International Group Co. в июне этого года, рассмотрели предстоящую работу и цели на будущее, развитие возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода, реализацию финансово выгодных проектов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)
SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)
SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)
SOCAR и China Energy International Group обсудили развитие «зеленой» энергетики (ФОТО)
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