Поставки азербайджанского газа в Сербию способствуют расширению географии Южного газового коридора – миэнерго

БАКУ/Trend/ - Поставки азербайджанского газа в Сербию позволят расширить географию Южного газового коридора.

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в четверг в министерстве энергетики Азербайджана.

«Запуск интерконнектора Болгария-Сербия (IBS), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Сербию, увеличит количество стран, импортирующих газ из Азербайджана. Сербия является новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка Европы. В будущем миссия Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы будет расширяться, а его роль в обеспечении энергетической безопасности этого континента будет возрастать», - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что этот проект обеспечит Сербии доступ к новым газовым рынкам.

«Тем самым, еще одна страна получит возможность импортировать газ через Южный газовый коридор. Более того, этот интерконнектор обеспечит подачу газа в Центральную и Восточную Европу и будет способствовать расширению географии Южного газового коридора за пределы первоначальных маршрутов. «Булгартрансгаз» (Болгария), «Трансгаз» (Румыния), FGSZ (Венгрия), «Eurstream» (Словакия) и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR 25 апреля в Софии подписали Меморандум о взаимопонимании по поощрению сотрудничества. Таким образом, откроются большие перспективы для транспортировки азербайджанского газа в большее количество стран через интерконнекторы, которые будут построены в будущем», - сказали в минэнерго.

Напомним, что 10 декабря в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия – Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия – Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа – через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

X: @Lyaman_Zeyn