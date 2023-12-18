Румыния видит новые перспективные направления энергосотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Потенциальным направлением сотрудничества в энергетическом секторе между Румынией и Туркменистаном являются поставки оборудования и услуг для нефтегазового сектора со стороны румынских производителей.

Об этом сказали Trend в министерстве энергетики Румынии.

"Румыния, обладающая необходимыми знаниями и технологиями для нефтегазоразведки, модернизации инфраструктуры добычи нефти и газа, реконструкции, а также капитального ремонта скважин и оборудования, может стать важным партнером Туркменистана в данной сфере", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что учитывая значительный потенциал в энергетическом секторе между Румынией и Туркменистаном, существуют широкие перспективы сотрудничества, которые включают в себя поиск и разведку углеводородных ресурсов как в туркменском секторе Каспийского моря, так и в румынском секторе Черного моря.

Было отмечено, что между обеими странами существует возможность участия в тендерах для предоставления услуг в нефтегазовом секторе, а также выявления возможностей для продажи румынского оборудования на тендерной основе для нефтегазовой промышленности Туркменистана.

Кроме того, в министерстве добавили, что две страны могли бы изучить возможность расширения сотрудничества в области производства возобновляемой энергии и определения источников финансирования "зеленой" энергетики, а также обсудить участие заинтересованных румынских компаний в международных нефтегазовых выставках и конференциях, организуемых в Туркменистане.

Отметим, что в начале октября текущего года представители Туркменистана и Румынии провели переговоры о дальнейшем развитии сотрудничества в энергетической сфере в рамках заседания туркмено-румынской рабочей комиссии, где был отмечен высокий уровень межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и взаимной выгоды.

Туркменская сторона подчеркнула, что одним из ключевых аспектов энергетической стратегии Туркменистана является дальнейшая модернизация и техническое оснащение предприятий нефтегазовой и нефтехимической промышленности и реализация проектов по строительству современных газоперерабатывающих комплексов, включая производство бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, полиэтилена, полипропилена и др.