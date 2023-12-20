Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 19 декабря повысилась на 0,69 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,95 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,61 доллара (до 82,31 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась на 0,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,01 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 19 декабря повысилась на 0,99 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,17 доллара за баррель.

Официальный курс на 20 декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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