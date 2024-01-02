Обсуждаются нюансы интеграции терминала Alexandroupolis и TAP (Эксклюзив)

"Основной СПГ для этого терминала, скорее всего, будет американским, но возможны и другие источники газа. Консорциум TAP также в настоящее время проводит маркет-тест, чтобы понять, будут ли свободные мощности для прокачки газа с нового греческого газового терминала по системе TAP, а также, возможно, и по IGB (Interconnector Greece Bulgaria)", — отметил источник.

По его словам, маркет-тест TAP проводится с 20 октября 2023 года в два этапа, и его результаты будут известны 31 января 2024 года.

"Резервировать мощности в TAP могут как поставщики трубопроводного газа и СПГ, так и трейдеры, и даже покупатели газа, которые сами хотят отвечать за его транспортировку и получение. Главные условия — взять на себя долгосрочные обязательства и платить тариф транспортному оператору, то есть консорциуму TAP", — добавил источник.

В настоящее время пропускная способность TAP - 12 миллиардов кубометров газа в год, в ближайшие два-три года газопровод реально сможет прокачивать около 14 миллиардов кубометров в год.

В сентябре 2023 года консорциум TAP сообщил, что удвоение его мощности возможно к концу 2028 года, но это напрямую зависит от того, какие будут гарантированные заявки по резервированию.

Коммерческие операции по TAP ведутся с конца 2020 года, и касаются, в основном, поставок газа в Италию, Грецию и Болгарию с месторождения "Шахдениз" по подписанным в 2013 году 25-летним контрактам с девятью европейскими компаниями.