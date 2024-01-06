"Туркменгаз" и ADNOC намерены работать над разработкой крупного месторождения

БАКУ /Trend/ - Государственный концерн "Туркменгаз" и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключили меморандум о взаимопонимании с целью сотрудничества в освоении крупного туркменского газового месторождения - Галкыныш, сообщает в субботу Trend.

Меморандум, который предполагает намерение сторон привлечь стратегических партнеров для разработки третьей очереди месторождения Галкыныш, был подписан во время рабочего визита председателя Халк Маслахаты (парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ.

Данный меморандум также предусматривает возможное участие этих партнеров в реализации энергетических проектов, включая строительство газопроводной инфраструктуры, которая направлена на обеспечение поставок природного газа не только в страны региона, но и в другие государства.

Отметим, что добыча газа в Туркменистане по прогнозам на 2023 год ожидалась на уровне свыше 80 миллиардов кубометров из которых около 73 миллиардов кубометров приходится на долю госконцерна "Туркменгаз", а экспорт прогнозировался на уровне около 40 миллиардов кубометров, из которых около 35 миллиардов кубометров приходится на долю госконценра.

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