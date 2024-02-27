Вице-президент bp по стратегии и устойчивому развитию обсуждает в Баку "энергопереход" и текущие проекты

БАКУ/Trend/ - Исполнительный вице-президент bp по стратегии, устойчивому развитию и венчурным проектам Джулия Керкиа (Giulia Chierchia) 27-29 февраля в Баку обсудит роль, которую bp может сыграть в поддержке усилий Азербайджана в энергетическом переходе и в реализации энергетических проектов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение bp.

"Программа рабочего визита г-жи Керкиа включает встречу с сотрудниками bp в регионе, в ходе которых она будет проинформирована о текущем состоянии всего регионального бизнеса bp и обсудит вопросы безопасности, производительности, стратегии и энергетического перехода", - отмечено в пресс-релизе.

Джулия Керкиа встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, обсудит развитие глобального и регионального бизнеса bp, прогресс проектов, управляемых bp в регионе, и роль, которую bp может сыграть в поддержке усилий Азербайджана по "энергетическому переходу".

Керкиа также посетит платформу "Шах Дениз Браво", которая с 2020 года обеспечивает европейский рынок каспийским газом.

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