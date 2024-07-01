"Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие ее активы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Публичное акционерное общество (ПАО) "Русснефть" исключило из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане, следует из обновленного списка аффилированных лиц данной российской нефтекомпании.

Как сообщает Trend со ссылкой на информацию "Русснефти", исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде контрактов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики.

В частности, через GEA "Русснефть" участвовала в разработке месторождений Апшерон, Бинагади, Нефтчала и Ширван.

Также исключены из структуры "Русснефти" четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, упоминавшиеся в конце "нулевых" как операторы азербайджанских блоков Падар-Харами (от блока Падар "Русснефть" отказалась в 2019 году) и Мишовдаг-Келамеддин соответственно, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.

Фактически с отказом от активов в Азербайджане у "Русснефти" не осталось зарубежных добывающих активов.

Действия "Русснефти" могут быть связаны с международными санкциями в отношении руководства этой компании.