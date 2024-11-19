Компании Германии приглашены к сотрудничеству с Азербайджаном по проектам ВИЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на мероприятии, организованном Федерацией промышленности Германии в рамках COP29 и с участием вице-канцлера Германии, министра экономики и защиты климата Роберта Хабека.

Об этом сообщило министерство энергетики Азербайджана, сообщает Trend.

Он отметил, что председательство в COP29 обеспечивает конструктивную деятельность и инициативы по таким важным вопросам, как новое климатическое финансирование, определяемые на национальном уровне вклады (NDC), национальные планы адаптации (NAP) и двухгодичные отчеты о прозрачности, с целью достижения справедливых климатических результатов. Министр подчеркнул, что итоговое соглашение, которое будет достигнуто в Баку, является исторической возможностью для начала "пост-парижского этапа" и оценил инициативы Азербайджана по "зеленой энергии" как важный шаг с точки зрения содействия глобальному энергетическому переходу.

Министр отметил, что цель - довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 35,5% к 2030 году и минимум до 40% к 2035 году. По инициативе Президента Ильхама Алиева в настоящее время реализуются проекты "зеленого энергетического коридора", соединяющего Европу и Азию. Коридоры "зеленой энергии" "Каспий-Черное море-Европа", "Азербайджан-Турция-Европа" и "Центральная Азия-Азербайджан", основанные на потенциале в 157 ГВт ветровой энергии на Каспии и потенциале "зеленой энергии" Центральной Азии, соединят энергетические сети Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Эти проекты предлагают уникальные возможности сотрудничества для немецких и других европейских компаний. Немецкие компании являются лидерами в энергетическом секторе и могут стать для нас важными партнерами, особенно в области ветроэнергетики. Кроме того, существуют возможности сотрудничества в области производства зеленого водорода и его экспорта в Германию и другие европейские страны. Мы приглашаем немецкие компании оценить все эти возможности. Эти партнерства также будут полезны с точки зрения укрепления энергетической безопасности Европы и открытия новых рынков", - сказал он.

Было отмечено, что перед мероприятием состоялась встреча с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова, министра экономики Микаила Джаббарова и министра экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека. На встрече были обсуждены поставки природного газа, сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и участие немецких компаний. Были рассмотрены возможности сотрудничества в области использования большого потенциала ветроэнергетики на Каспийском море, производства "зеленого водорода" и его экспорта на европейские рынки, а также развития инфраструктуры коридоров "зеленой энергии".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!