Назван объем экспорта природного газа Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 21 миллиард 338 миллионов 832,9 тысячи кубометров природного газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость природного газа, экспортированного из Азербайджана, составила 6 миллиардов 848 миллионов 514,92 тысячи долларов США.

Это на 6,9% меньше по объему и на 44,2% меньше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 30,11%.

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