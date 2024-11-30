Объявлены объемы газа, транспортируемого через TANAP в Турцию и по трубопроводу TAP

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем газа, транспортируемого через TANAP в Турцию и трубопровод TAP.

Об этом отмечается в аккаунте Министерства энергетики Азербайджана в социальной сети X, сообщает Trend.

"Сегодня исполняется 5 лет с момента открытия части Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), который соединяется с Европой. Газ, добываемый на газоконденсатном месторождении Шахдениз, доставляется потребителям Турции и Европы посредством TANAP, который считается основным сегментом Южного газового коридора. TANAP соединяется с Южно-Кавказским трубопроводом на турецко-грузинской границе и с трубопроводом TAP на турецко-греческой границе. До 25 ноября 2024 года через TANAP в Турцию и по трубопроводу TAP было транспортировано в общей сложности около 73,3 миллиарда кубометров газа", - говорится в публикации.

Отметим, что заполнение трубопровода TANAP на территории Турции началось в конце января 2018 года. Церемония запуска TANAP состоялась 12 июня 2018 года в турецком городе Эскишехир. Первые коммерческие поставки в Турцию начались 30 июня 2018 года. А церемония открытия части, соединяющей TANAP с Европой, состоялась 30 ноября 2019 года в турецком городе Ипсала.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!