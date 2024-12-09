Следующее заседание министров GECF будет проведено в Катаре

БАКУ /Trend/ - В ходе 26-го заседания министров Форума стран-экспортеров газа (GECF) было принято решение провести 27-е заседание министров в столице Катара Дохе, в последнем квартале 2025 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики, Азербайджан представлял заместитель министра энергетики Кямал Аббасов.

В своем выступлении замминистра отметил важную роль Азербайджана на глобальном энергетическом рынке, основываясь на богатых запасах природного газа и стратегическом положении страны.

Внимание участников было обращено на то, что азербайджанский газ экспортируется в 12 стран. Это свидетельствует о растущем спросе на энергетические ресурсы страны.

Также в своем выступлении Кямал Аббасов рассказал об успехах конференции COP29, прошедшей в Баку. Особое внимание было уделено организованным GECF панельным обсуждениям, где подчеркивалась важность природного газа в обеспечении устойчивого энергетического перехода.

Напомним, что с 2015 года Азербайджан участвует в Форуме стран-экспортеров газа в статусе наблюдателя.