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В Азербайджане увеличилось производство на солнечных электростанциях

Энергетика Материалы 19 декабря 2024 15:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилось производство на солнечных электростанциях
Фото: Искусственный интеллект

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года солнечные электростанции в Азербайджане выработали 520,2 миллиона киловатт-час электроэнергии.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, это на 457,9 миллиона киловатт-час (в 8,4 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено около 24 миллиардов 360,2 миллиона киловатт-час электроэнергии, что на 572,1 миллиона киловатт-час (на 2,3 процента) меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

В целом же в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара в стране за январь-ноябрь 2024 года произведено продукции и оказано услуг на сумму 2 миллиарда 789,7 миллиона манатов.

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