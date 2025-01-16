TAP AG предоставил данные о поставках газа в Европу в 2024 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На 22 декабря 2024 года Трансадриатический трубопровод (TAP) транспортировал в Европу в общей сложности 11,36 миллиарда кубометров газа.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в консорциуме TAP AG.

В TAP AG отметили, что трубопровод поставил 9,44 миллиарда кубометров в Италию, 1,06 миллиарда кубометров в Грецию и 0,78 миллиарда кубометров в Болгарию.

Напомним, что TAP транспортирует природный газ с гигантского месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 877 километров соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на турецко-греческой границе в Кипои, проходит через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и выходит на побережье Южной Италии.

TAP способствует поставкам газа в страны Юго-восточной Европы через существующие и потенциальные интерконнекторы. TAP связан с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), которое начало свою коммерческую эксплуатацию в октябре 2022 года, поставляя каспийский газ в Болгарию. Выходы TAP в Греции и Албании, а также выход на побережье Италии предоставляют дополнительные возможности для транспортировки газа из Азербайджана на более широкие европейские рынки.

Доля в TAP принадлежит: bp (20 процентов), SOCAR (20 процентов), Snam (20 процентов), Fluxys (20 процентов), Enagás (20 процентов).

X: @Lyaman_Zeyn