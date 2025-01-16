БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Ливией.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в публикации президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа в соцсети Х.

"На нашей продуктивной встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером мы обсудили развитие взаимных связей в энергетическом секторе между нашими странами и расширение партнерства между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ливии. В рамках встречи также были рассмотрены возможности сотрудничества по торговым и добывающим проектам, проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.