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Обсуждены возможности расширения сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Ливией

Энергетика Материалы 16 января 2025 16:44 (UTC +04:00)
Обсуждены возможности расширения сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Ливией
Фото: SOCAR

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности расширения сотрудничества в энергосекторе между Азербайджаном и Ливией.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится в публикации президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа в соцсети Х.

"На нашей продуктивной встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером мы обсудили развитие взаимных связей в энергетическом секторе между нашими странами и расширение партнерства между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ливии. В рамках встречи также были рассмотрены возможности сотрудничества по торговым и добывающим проектам, проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.

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