Fitch подтвердил рейтинг облигаций Southern Gas Corridor CJSC на уровне 'BBB-'

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг облигаций в иностранной валюте на уровне 'BBB-' для старших необеспеченных еврооблигаций Southern Gas Corridor CJSC (SGC), передает в пятницу Trend.

Рейтинг отражает гарантированную полную и своевременную выплату по облигациям SGC, предоставленную государством. В результате Fitch рассматривает рейтинг облигаций как равный долгосрочному рейтингу в иностранной валюте Азербайджана (BBB-/Stable).

Подтверждение рейтинга отражает неизмененное мнение Fitch относительно еврооблигаций SGC на сумму 2 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в 2026 году и которые полностью гарантированы правительством Азербайджана (BBB-/Stable).

Fitch оценивает облигации SGC в рамках Критериев оценки рейтингов государственных организаций, при этом рейтинг облигаций приравнивается к долгосрочному и краткосрочному рейтингам эмитента Азербайджана, основываясь на государственной гарантии, предоставленной по старшим необеспеченным облигациям. Это не зависит от оценки факторов ответственности по поддержке и мотивов для поддержки, так как гарантия является преобладающим фактором для приравнивания рейтингов.

Гарантия по облигациям является безусловным, необусловленным и безотзывным обязательством Азербайджана. Эти облигации занимают одинаковое положение со всеми другими текущими и будущими старшими необеспеченными долгами Азербайджана.

X: @Lyaman_Zeyn