Fitch подтвердил рейтинг облигаций Southern Gas Corridor CJSC на уровне 'BBB-'

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг облигаций в иностранной валюте на уровне 'BBB-' для старших необеспеченных еврооблигаций Southern Gas Corridor CJSC (SGC), передает в пятницу Trend.
Рейтинг отражает гарантированную полную и своевременную выплату по облигациям SGC, предоставленную государством. В результате Fitch рассматривает рейтинг облигаций как равный долгосрочному рейтингу в иностранной валюте Азербайджана (BBB-/Stable).
Подтверждение рейтинга отражает неизмененное мнение Fitch относительно еврооблигаций SGC на сумму 2 миллиарда долларов США, срок погашения которых наступает в 2026 году и которые полностью гарантированы правительством Азербайджана (BBB-/Stable).
Fitch оценивает облигации SGC в рамках Критериев оценки рейтингов государственных организаций, при этом рейтинг облигаций приравнивается к долгосрочному и краткосрочному рейтингам эмитента Азербайджана, основываясь на государственной гарантии, предоставленной по старшим необеспеченным облигациям. Это не зависит от оценки факторов ответственности по поддержке и мотивов для поддержки, так как гарантия является преобладающим фактором для приравнивания рейтингов.
Гарантия по облигациям является безусловным, необусловленным и безотзывным обязательством Азербайджана. Эти облигации занимают одинаковое положение со всеми другими текущими и будущими старшими необеспеченными долгами Азербайджана.
X: @Lyaman_Zeyn