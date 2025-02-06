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SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)

Энергетика Материалы 6 февраля 2025 11:08 (UTC +04:00)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла свою первую автозаправочную станцию (АЗС) в городе Шуша, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Новая АЗС, расположенная на одной из самых загруженных автомобильных магистралей – дороге Шуша-Ханкенди-Лачын, оснащена тремя топливораздаточными колонками. На станции доступны бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также дизельное топливо.

С учетом потребностей владельцев электромобилей на территории станции также установлена зарядная станция.

С введением в эксплуатацию новой АЗС общее количество заправочных станций под брендом SOCAR в стране достигло 69, а нефтебаз – 13. При этом девять из них расположены в Карабахе и Восточном Зангезуре.

X: @Lyaman_Zeyn

SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше (ФОТО)
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