На Бакинском НПЗ планируется начать демонтаж выведенных из эксплуатации установок (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (НПЗ) планируется начать демонтаж выведенных из эксплуатации установок.

Об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

"Как и в предыдущие годы, на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в 2025 году продолжатся работы по доведению производства и инфраструктуры до уровня современных стандартов. В течение года планируется обновление ряда резервуаров для хранения продуктов, срок эксплуатации которых истек. Также в рамках проекта модернизации и реконструкции, с учетом введения новых технологических установок, будут остановлены старые установки и инфраструктура, и с 2025 года планируется начать демонтаж выведенных из эксплуатации установок", - сообщили в компании.

Отметим, что Нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, производя бензин, авиационный керосин, дизельное топливо, нефтяной кокс, мазут и другие нефтепродукты, удовлетворяет основную часть спроса внутреннего рынка.

X: @Lyaman_Zeyn