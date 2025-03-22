Компания из ОАЭ стремится к сотрудничеству с новыми буровыми подрядчиками в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Компания OES Asset Integrity Management, главный офис которой находится в Объединённых Арабских Эмиратах, намерена расширить сотрудничество с буровыми подрядчиками в Азербайджане, сказал Trend директор по развитию бизнеса (Asset Integrity) OES Asset Integrity Management Глен Эшвелл.

"В настоящее время у нас действует контракт с bp на проведение обследований и инспекционных работ, а также соглашение о предоставлении услуг (MSA). Мы уже работали в этом регионе и хотели бы сотрудничать с большим числом буровых подрядчиков, включая Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Umid Babek Operating Company (UBOC) и других операторов, ведущих деятельность в регионе", – отметил он.

По словам Эшвелла, компания стремится к тесному взаимодействию с буровыми подрядчиками и операторами для дальнейшего расширения в данном регионе.

"Мы планируем увеличить присутствие наших специалистов в Баку и вести активную работу в Каспийском регионе. У нас уже есть опыт работы в Каспии, в том числе в Иране, Туркменистане с Dragon Oil и рядом других подрядчиков", – добавил он.

Отметим, что OES является мировым лидером в области инспекции, модернизации и технической поддержки активов в нефтегазовой и энергетической отрасли. Компания предоставляет комплекс специализированных услуг на всех этапах жизненного цикла буровых установок, активов и объектов – от проектирования и строительства до эксплуатации, технического обслуживания и вывода из эксплуатации.