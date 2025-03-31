Азербайджан стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию в январе 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Азербайджан закрепил свое место среди трех крупнейших поставщиков природного газа в Турцию в январе 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетических рынков (EPDK) Турции.

В январе 2025 года Турция импортировала из Азербайджана 795,39 миллиона кубических метров природного газа, что на 9,38 процента меньше по сравнению с 877,74 миллиона кубических метров в январе 2024 года. При этом Азербайджан занял второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Турцию после Российской Федерации, обогнав Исламскую Республику Иран по месячным объемам поставок.

За тот же период Турция импортировала из Исламской Республики Иран 185,97 миллиона кубических метров природного газа, что на 78,65 процента меньше, чем 871,27 миллиона кубических метров годом ранее. Российская Федерация сохранила статус крупнейшего поставщика, экспортировав в январе свыше 2,781 миллиарда кубических метров природного газа, тогда как а аналогичный период прошлого года этот показатель составил 2,682 миллиарда кубических метров.

В целом, импорт природного газа в Турцию в январе 2025 года достиг почти 6,419 миллиарда кубических метров, снизившись на 4,10 процента по сравнению с 6,693 миллиарда кубических метров годом ранее. Импорт трубопроводного газа составил 3,763 миллиарда кубических метров (снижение на 15,07 процента), а импорт сжиженного природного газа вырос на 17,38 процента, достигнув 2,656 миллиарда кубических метров.

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