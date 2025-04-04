Болгария активно работает над развитием инфраструктуры для получения дополнительных объемов газа из Азербайджана – министр энергетики (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Болгария активно работает над развитием инфраструктуры для получения дополнительных объемов газа из Азербайджана.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Жечо Станков накануне заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

«Азербайджан является стратегическим экономическим партнером Болгарии. Между нашими странами сложилось отличное экономическое сотрудничество, при этом энергетический сектор занимает ключевое место в двусторонних отношениях. Азербайджан играет важную роль как источник диверсификации поставок природного газа и укрепления энергетической безопасности нашей страны и всего региона Юго-Восточной Европы. Энергетический переход невозможен без обеспечения национальной, региональной и международной энергетической безопасности. Проекты, такие как Южный газовый коридор, являются ключевым фактором углубления регионального сотрудничества, а диверсифицированные поставки природного газа из Каспийского региона создают лучшие условия для бизнеса и потребителей», - сказал он.

Станков отметил, что Болгария играет важную роль в развитии стратегического проекта Южного газового коридора через газовый интерконнектор Греция-Болгария, который обеспечивает транспортировку этого энергетического ресурса в Европу.

«Наша страна поддерживает расширение Южного газового коридора, что позволит поставлять в Европу дополнительные объемы природного газа. Для реализации этих приоритетных задач мы активно работаем над развитием газовой инфраструктуры страны. Одним из ключевых приоритетов Болгарии в энергетическом секторе является диверсификация источников и маршрутов энергоресурсов, что обеспечит безопасность и конкурентоспособные цены для болгарских потребителей. В контексте общеевропейских целей по созданию взаимосвязанного и панъевропейского газового рынка, а также укрепления энергетической безопасности, Болгария проводит последовательную политику развития газовой инфраструктуры – модернизации и расширения национальной газотранспортной сети, а также строительства реверсных газовых соединений с соседними странами», - заявил министр.

Он напомнил, что Болгария была одной из первых стран, подписавших контракт с Азербайджаном на поставку природного газа с месторождения "Шах Дениз".

«Мы активно работаем над развитием газовой инфраструктуры, что позволит нам транспортировать дополнительные объемы газа из Азербайджана и других источников — это ключевое условие для реальной диверсификации поставок как по источникам, так и по маршрутам. Мы твердо убеждены, что региональное сотрудничество является одним из важнейших факторов для успешного решения проблем энергетической безопасности», — сказал министр энергетики Болгарии.

Он подчеркнул, что Болгария неоднократно заявляла о своей заинтересованности в увеличении объемов природного газа, поставляемого из Азербайджана.

«Это ключевой фактор не только для обеспечения энергетической безопасности Болгарии, но и всего региона Юго-Восточной Европы. В условиях боевых действий в Украине и нестабильности цен на энергоресурсы возможности получения дополнительных объемов газа от такого стратегического партнера, как Азербайджан, становятся еще более важными. Поэтому мы продолжим работу по обеспечению поставок, которые гарантируют нам энергетическую безопасность и конкурентоспособные цены на газ», - отметил Станков.

Расширение сотрудничества с SOCAR

Министр отметил, что в прошлом году государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила и реализовала на Балканском газовом хабе около 1 миллиарда кубометров природного газа в год, помимо 1 миллиарда кубометров, поставляемых ежегодно в рамках долгосрочного контракта Bulgargaz EAD с консорциумом "Шах Дениз".

«Мы рассчитываем, что объемы газа, реализуемые SOCAR на Балканском газовом хабе, сохранятся и даже увеличатся в ближайшие годы. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества с Баку в области газификации и содействии выходу SOCAR на рынок распределения газа в Болгарии, включая газификацию города Панагюриште и других населенных пунктов», - добавил он.

Станков напомнил, что в ходе COP29 в Баку, в присутствии Президента Румена Радева и Президента Ильхама Алиева, было подписано обязывающее соглашение о развитии газификации жилых и общественных объектов в муниципалитете Панагюриште.

«Соглашение было заключено между SOCAR и болгарской компанией Assarel-Medet, занимающейся добычей меди и других руд. Ожидается, что в июле будет выбран подрядчик для проектирования технической инфраструктуры муниципалитета», — сказал он.

Министр отметил, что будучи государством-членом ЕС, Болгария предлагает премиальный энергетический рынок со стабильным и предсказуемым законодательством.

«Мы также поддерживаем гибридный проект газификации SOCAR в Болгарии, который позволяет промышленным и социальным потребителям, не подключенным к магистральной и распределительной сети, получать азербайджанский газ через поставки сжатого природного газа (CNG). Этот проект является реальным вкладом SOCAR в развитие газификации Болгарии. Кроме того, мы поддерживаем возможное расширение SOCAR на болгарский топливный рынок, включая поставки дизельного топлива, бензина, авиационного керосина и нефтехимической продукции», - пояснил Станков.

Проект «Зеленый» энергетический коридор»

Министр энергетики Болгарии отметил, что проект «Зеленый» энергетический коридор» направлен на укрепление национальной и региональной энергетической безопасности за счет диверсификации источников энергоснабжения и использования потенциала возобновляемых источников энергии Каспийского региона.

«В прошлом году правительство Болгарии одобрило приобретение 20% доли в совместном предприятии для реализации проекта через BEH EAD. Мы рассматриваем это как ключевое решение для полноценного участия Болгарии в данной инициативе. Наша страна обладает развитой системой передачи электроэнергии, межсетевыми соединениями с соседними государствами и инфраструктурой для хранения энергии, что делает нас сильным и активным участником проекта «Зеленый» энергетический коридор», - пояснил он.

Станков отметил, что предстоящие масштабные инвестиции в цифровизацию энергосетей, а также планы по строительству трех новых гидроаккумулирующих электростанций — одной из наиболее устойчивых технологий выработки и хранения "зеленой" энергии — укрепляют позицию Болгарии как важного партнера в реализации проекта.

«Инициатива «Зеленого» энергетического коридора» позволит Юго-Восточной Европе в полной мере воспользоваться расширенными возможностями торговли «зеленой» энергией, что имеет ключевое значение для энергетической безопасности региона», - заключил он.

X: @Lyaman_Zeyn