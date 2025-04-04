Управляющий директор TAP о ходе работ по достижению первого этапа расширения трубопровода (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Необходимые работы для достижения первого этапа расширения Трансадриатического газопровода (TAP) идут без задержек.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьеппати по случаю заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Мы принимаем участие в 11-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора — важном событии, которое собирает представителей различных евразийских стран, международных организаций и корпораций, таких как TAP, подчеркивая стратегическое значение Южного газового коридора как важной инфраструктуры для региона и за его пределами», - сказал он.

Скьеппати отметил, что представители консорциума TAP, который является европейским звеном Южного газового коридора, на протяжении многих лет неизменно принимают участие в этом мероприятии.

«В этом году наше участие вновь подтверждает приверженность балансу между энергетической безопасностью и декарбонизацией. С момента начала коммерческой эксплуатации более четырех лет назад TAP поставил в Европу свыше 45 миллиардов кубометров природного газа, обеспечив около 18% потребностей Греции и более 15% импорта газа Италии в 2024 году. Обеспечивая надежные поставки природного газа, TAP играет ключевую роль в поддержке перехода к низкоуглеродному будущему, заменяя более углеродоемкие источники энергии и способствуя достижению целей Европейского "зеленого" соглашения», - пояснил управляющий директор.

Он отметил, что, учитывая цель Европы достичь климатической нейтральности к 2050 году, TAP находится в выгодном положении, чтобы сыграть важную роль в энергетическом переходе континента.

«При определенных условиях TAP может адаптироваться для транспортировки возобновляемых газов, таких как водород и биометан, что внесет вклад в достижение целей региона по декарбонизации. Мы также добились значительных успехов в сокращении углеродного следа собственных операций. Например, в рамках нашего Плана управления углеродными выбросами на 2022–2025 годы, который предусматривает краткосрочные цели по снижению выбросов парниковых газов TAP, мы достигли общего сокращения выбросов примерно на 20% и значительного сокращения выбросов метана на 58% в 2024 году по сравнению с годовым прогнозом», - сообщил управляющий директор.

Скьеппати считает, что TAP может еще больше укрепить энергетическую безопасность Европы и внести вклад в декарбонизацию за счет постепенного увеличения своей текущей пропускной способности в 10 миллиардов кубометров в год.

«TAP продолжит играть важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и поддержке усилий по декарбонизации благодаря нашей неизменной приверженности обеспечению надежных поставок природного газа, потенциальной интеграции возобновляемых газов и дальнейшему сотрудничеству в рамках Южного газового коридора», - добавил он.

Процесс расширения TAP

Скьеппати отметил, что изначально долгосрочная мощность TAP, составляющая около 10 миллиардов кубометров в год, была распределена между грузоотправителями на основе долгосрочных контрактов на транспортировку газа, подписанных в 2013 году сроком на 25 лет. Эти контракты были необходимы для обеспечения инвестиций в проект.

«Однако TAP может внести еще больший вклад в энергетическую безопасность Европы и достижение целей по декарбонизации, если мы постепенно расширим текущую пропускную способность газопровода. Дополнительные мощности TAP предлагаются рынку в рамках регулярных рыночных тестов, которые проводятся раз в два года, при наличии интереса со стороны рынка. В ходе рыночного теста 2021 года, завершенного в январе 2024 года, были получены обязывающие заявки, которые позволят увеличить мощность газопровода еще на 1,2 млрд кубометров в год к началу 2026 года. Необходимые работы для реализации первого этапа расширения проходят без задержек», - отметил Скьеппати.

Он отметил, что первый этап расширения может заложить основу для дальнейшего увеличения мощности, которое может быть реализовано поэтапно через участие в следующих рыночных тестах.

«Рыночный тест 2023 года все еще продолжается. Возможность дальнейшего расширения и его объем будут определены по результатам теста. На сегодня TAP продвигается вперед и продолжает подготовительные работы, чтобы соответствовать ожидаемым рыночным требованиям. В частности, мы работаем над концептуальным проектированием компрессорных станций для различных сценариев расширения. Также мы разрабатываем концепции для будущих этапов расширения, основанные на использовании компрессоров с электрическим приводом», - добавил управляющий директор.

Тестирование транспортировки водорода

«Мы разработали дорожную карту для подготовки к средне- и долгосрочной транспортировке природного газа и его смеси с водородом. В 2021 году первоначальное исследование готовности TAP к транспортировке водорода подтвердило его потенциальную возможность транспортировки таких смесей в будущем. В настоящее время мы проводим испытания материалов трубопровода в международной лаборатории. Первые результаты были получены в четвертом квартале 2024 года и сейчас проходят оценку. Следующий этап тестирования уже начался, и результаты ожидаются в течение этого года. После завершения испытаний материалов их результаты должны быть тщательно проанализированы.

Кроме того, проводится исследование на предмет соответствия нашего оборудования (наземных установок), необходимого для транспортировки водорода. Это исследование выявления пробелов (gap analysis), и его результаты также должны быть приняты во внимание в установленное время», - сообщил Скьеппати.

Он отметил, что после завершения этих оценок TAP сможет получить более точное представление о готовности к транспортировке водорода, включая возможный план модернизации в соответствии с целевым процентным содержанием водорода в смеси.

X: @Lyaman_Zeyn