Венгрия активно поддерживает дальнейшее расширение Южного газового коридора – госсекретарь МИД (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Венгрия продолжает активно поддерживать дальнейшее расширение мощности Южного газового коридора, который является ключевым проектом по диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа в Европу.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend Государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Богларка Иллещ на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

«Наше участие в работе Консультативного совета по Южному газовому коридору также свидетельствует о том, что мы рассматриваем содействие энергетическому сотрудничеству между странами Кавказа и Европы как стратегический интерес. Для нас диверсификация не означает замену одних источников поставок другими. Диверсификация для нас означает добавление новых источников в наш энергетический баланс. Все предельно просто: чем больше у нас источников и маршрутов поставок газа, тем выше наша энергетическая безопасность. Таким образом, Азербайджан является для нас очень важным партнером по сотрудничеству. В 2023 году Венгрия получила доступ к 100 миллионам кубометров азербайджанского природного газа с возможностью дальнейшего увеличения объемов импорта в будущем. С корпоративной точки зрения мы предлагаем и поддерживаем дальнейшее укрепление сотрудничества между SOCAR и MVM», - сказала она.

Иллещ отметила, что Венгрия всегда поддерживала строительство и расширение мощности Южного газового коридора, который является ключевым проектом не только для самой Венгрии или региона Центральной и Восточной Европы, но и для всей Европы.

«Для нас крайне важно увеличение пропускной способности газовой сети Юго-Восточной Европы. В этой системе существуют узкие места, которые необходимо устранить, а мощности некоторых газопроводов и интерконнекторов требуют увеличения. Чем больше мощность транспортных маршрутов, тем больше у нас шансов получить доступ к новым источникам энергии. Мы неоднократно обращались в Европейскую комиссию с просьбой предоставить целевое финансирование для конкретных проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры в Юго-Восточной Европе. Однако, несмотря на то что Европейская комиссия оказывает на нас давление с требованием диверсифицировать источники, она не готова финансировать расширение инфраструктуры в этом регионе», - подчеркнула государственный секретарь.

Проект «Зеленый энергетический коридор»

Иллещ отметила, что проект «Зеленый энергетический коридор» имеет решающее значение для обеспечения стабильных, устойчивых и углеродно-нейтральных новых источников импорта электроэнергии в Европу.

«Этот проект также позволит нам успешно реализовывать дальнейшие инициативы по развитию возобновляемых источников энергии, проводить исследования и разработки в области водорода, организовывать биржевую торговлю "зеленой" энергией, а также развивать взаимосвязь между регионами Каспийского и Черного морей и Европой. Учитывая, что проект «Зеленый энергетический коридор» может существенно способствовать стратегии ЕС по диверсификации энергопоставок, обеспечивая поступление внешних источников "зеленой" энергии в Евросоюз, крайне важно, чтобы ЕС оказал проекту реальную поддержку», - подчеркнула она.

Государственный секретарь напомнила, что последнее министерское заседание, состоявшееся 10 марта 2025 года в Будапеште, стало очередной вехой в реализации проекта.

«Недавно созданная совместная компания Green Energy Corridor Power Company возьмет на себя оперативные задачи по проведению ТЭО, и в последнем квартале этого года может быть принято политическое решение о дальнейшем развитии проекта. Мы также согласовали операционный механизм официального включения Болгарии в проект.

Проект может быть включен в список проектов общего интереса ЕС (PMI/PCI) не ранее 2027 года, при условии его внесения в Десятилетний план развития сети ENTSO-E (TYNDP) на 2026 год. В этой связи в период с 1 апреля по 9 мая 2025 года румынская компания Transelectrica в сотрудничестве с совместным предприятием представит ENTSO-E запланированные инфраструктурные элементы проекта», - заключила она.