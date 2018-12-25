Компания из ОАЭ покупает акции второго крупнейшего банка Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная компания Frontera Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приобретёт ценные бумаги «Узпромстройбанк», передаёт Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу банка.
В рамках визита делегации «Узпромстройбанк» в ОАЭ. стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества.
Документ предусматривает привлечение 50 миллионов долларов с использованием инвестиционных и кредитных инструментов.
Соглашение также предусматривает реализацию ценных бумаг узбекского банка компании из ОАЭ, что позволит расширить возможности банка по привлечению ресурсов и финансированию инвестиционных проектов на долгосрочной основе.
Стороны также намерены наладить сотрудничество на кредитном рынке Узбекистана.
Отметим, что «Узпромстройбанк» занимает второе место в Узбекистане по объёму активов – 29,3 триллиона сумов или 14,1 процента.
Официальный курс на 25 декабря составляет 8339,55 UZS/USD
(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @FDolukhanov
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