Компания из ОАЭ покупает акции второго крупнейшего банка Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Инвестиционная компания Frontera Capital из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приобретёт ценные бумаги «Узпромстройбанк», передаёт Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу банка.

В рамках визита делегации «Узпромстройбанк» в ОАЭ. стороны подписали соглашение о развитии сотрудничества.

Документ предусматривает привлечение 50 миллионов долларов с использованием инвестиционных и кредитных инструментов.

Соглашение также предусматривает реализацию ценных бумаг узбекского банка компании из ОАЭ, что позволит расширить возможности банка по привлечению ресурсов и финансированию инвестиционных проектов на долгосрочной основе.

Стороны также намерены наладить сотрудничество на кредитном рынке Узбекистана.

Отметим, что «Узпромстройбанк» занимает второе место в Узбекистане по объёму активов – 29,3 триллиона сумов или 14,1 процента.

Официальный курс на 25 декабря составляет 8339,55 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.