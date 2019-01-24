Прибыль азербайджанского Xalq Bank выросла более чем наполовину

БАКУ /Trend/ - Активы ОАО Xalq Bank по состоянию на начало 2019 года выросли на 10,73 процента, или 194,5 миллиона манатов, составив 2,008 миллиарда манатов. Как передает Trend со ссылкой на сообщение банка, по данному показателю Xalq Bank входит в четверку самых крупных банков страны.

По сравнению с итогами 2017 года капитал банка вырос на 22,6 миллиона манатов (8,71 процента) и составил 282,48 миллиона манатов. В прошлом году Xalq Bank сохранил за собой место в тройке самых крупных частных банков Азербайджана по объему кредитного портфеля. Банку удалось нарастить кредитный портфель на 5,36 процента до 1,383 миллиарда манатов- прирост за 2018 год составил 70,38 миллиона манатов.

"Как показатель высокого доверия клиентов объем депозитного портфеля за прошедший год вырос на 7,56 процента и достиг 1,259 миллиарда манатов", - говорится в сообщении.

Финансовый год банк завершил с чистой прибылью в 27,77 миллиона манатов. Объем прибыли по сравнению с итоговыми показателями на конец 2017 года вырос на 57,6 процента.

Банк продолжил активную деятельностьпо приоритетным направлениям стратегии развития – расширению продуктовой линейки, росту объема безналичных расчетов, развитию сети банкоматов и POS-терминалов. "Об успешной деятельности в этой сфере свидетельствует рост за год количества активных пластиковых карт на 21,9 процента. В целом за год число клиентов, пользующихся услугами и продуктами Xalq Bank увеличилось на 14,84 процента", - отмечается в сообщении.

В 2018 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В3 и повысило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный. Агентство подтвердило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) на уровне caa1, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B2(cr)/Not Prime.

В 2018 году Xalq Bank успешно сотрудничал с международными и отечественными организациями, глобальными платежными системами. Так, в 2018 году Xalq Bank за эффективные меры по стимулированию безналичных платежей и самый быстрый темп роста общего оборота по пластиковым картам Visa был отмечен наградой международной платежной системы Visa İnternational. За наибольший рост количества премиальных карт World MasterCard Black Edition Xalq Bank получил сертификат MasterCard İnternational.

В рамках осуществляемого банком проекта «Халг Аманаты» в 2018 году широкой общественности были представлены трехтомник «Антология ашугской литературы» и художественный альбом, посвященный жизни и творчеству видного графика Азербайджана Алекпера Рзагулиева. За успешную деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности банк получил награду Ассоциации банков Азербайджана.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО Xalq Bank за 2018 год еще раз подтверждают его ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана. Банк выражает благодарность своим клиентам и партнерам за сотрудничество в 2018 году, так как все перечисленные успехи - итог совместной деятельности лояльных клиентов и партнеров, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной управленческой политики.

Официальный курс на 24 января составляет 1,7 AZN/USD

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