Рынок страхования Азербайджана в 2018 году вышел на новый рекорд

25 января 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году страховые компании (СК) Азербайджана собрали премий на 728 миллионов манатов, что на 30,7 процента превышает показатель предшествовавшего года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованный в пятницу.

Выплаты СК за тот же период составили 240,3 миллиона манатов, что на 6,54 процента меньше показателя 2017 года.

Согласно отчету, 73,7 процента (536,2 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 26,3 процента (191,8 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 71,8 процента (172,5 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 28,2 процента (67,8 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на 25 января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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