В Азербайджане упростят процедуры проведения РЕПО-операций

18 марта 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет упрощена процедура проведения РЕПО-операций, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Ассоциацию участников фондового рынка (AFBIA) страны.

Этот вопрос участники фондового рынка обсудили на Общем собрании AFBIA. Главный вопрос, который стоял на повестке - обсуждение поправок в Генеральное соглашение по РЕПО и правила торговли Бакинской фондовой биржи. Поправки в эти документы планируется принять для стимулирования РЕПО-операций в Азербайджане.

Председатель правления Бакинской фондовой биржи Вюгар Намазов, выступая на собрании, отметил, что уже подготовлен первоначальный вариант поправок в генеральное соглашение по РЕПО и в соответствующие правила торговли.

По его словам, поправки позволят упростить процедуру РЕПО-операций и повысить число ценных бумаг, которые могут стать предметом РЕПО.

В рамках собрания в состав AFBIA также был принят новый член. Им стала инвестиционная компания BTB Kapital.

По данным Бакинской фондовой биржи, объем РЕПО-операций в стране в январе этого года составил 37,3 миллиона манатов, что втрое превышает показатель первого месяца прошлого года.

Отметим, что РЕПО – это вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене.

(Автор: Азад Гасанли)

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