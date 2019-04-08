Начинается очередной этап выплат кредиторам Gandjabank

8 апреля 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 апреля 2019 года начнутся осуществление выплат по требованиям необеспеченных кредиторов Gandjabank, находящимся последними в очереди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

Gandjabank находится в процессе ликвидации с 2016 года.

Кредиторы могут предъявить свои требования в Гяндже по адресу пр. Ататюрка, 260, в Баку – пр. Бабека, 16.

Дополнительную информацию можно получить по следующим контактам:

Гянджа: (+994 22) 256-04-93 / (+994 22) 256-03-44

Баку: (+994 12) 596-65-91/92/93

Горячая линия: 941

Отметим, что лицензия Gandjabank была отозвана решением Центрального банка Азербайджана в январе 2016 года в связи с тем, что совокупный капитал банка не соответствовал требованиям ЦБА [50 миллионов манатов], и он не мог выполнить своих обязательств перед кредиторами.

Решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 15 февраля того же года банк был объявлен банкротом, и здесь началась процедура банкротства. Ликвидатором банка был назначен ADIF.

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