"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды

12 апреля 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - "Raiffeisen Bank International AG" удостоил "AccessBank" влиятельной награды "STP Quality Award", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанский банк.

Показатель STP (Straight-Through Processing) считается основным индикатором качества оформления платежей. Соблюдение стандартов форматирования позволяет выполнять платежи в автоматическом режиме без ручной обработки, что гарантирует максимально быстрое выполнение платежных поручений.

Менеджер "AccessBank"-а по платежам и рассчетам Егяна Ибрагимова: "Получение такой престижной награды в очередной раз показал профессионализм нашей команды и эффективность применяемых технологий и предоставляемых услуг. Несмотря на это, мы постоянно работаем над совершенствованием внутренних процессов и качества услуг".

Церемония награждения состоялась в рамках семинара "RBI Cash Management", проведенного в Баку.

"AccessBank" müştərilərinə əsas valyutalarda beynəlxalq hesablaşmalar da daxil olmaqla, kompleks maliyyə xidmətlərini təklif edir. Geniş müxbir hesab şəbəkəsinin mövcudluğu bankın müştərilərinə yüksək keyfiyyətli hesablaşmaların həyata keçirilməsinə imkan verir.

"AccessBank" предоставляет клиентам полный комплекс услуг, включая международные расчеты во всех основных мировых валютах. Наличие широкой сети корреспондентских счетов позволяет обеспечивать клиентам банка высококлассный уровень расчетного сервиса.

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