Официальный курс маната к мировым валютам на 26 апреля

26 апреля 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,8931 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

26.04.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8931

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1940

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0377

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8048

1 бразильский реал

1 BRL

0.4302

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1183

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1463

1 чешская крона

1 CZK

0.0736

100 чилийских песо

100 CLP

0.2517

1 китайский юань

1 CNY

0.2524

1 датская крона

1 DKK

0.2536

1 грузинский лари

1 GEL

0.6302

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0242

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1934

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1784

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6666

1 израильский шекель

1 ILS

0.4682

1 канадский доллар

1 CAD

1.2612

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5836

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4113

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0894

1 молдавская лея

1 MDL

0.0951

1 египетский фунт

1 EGP

0.0990

1 норвежская крона

1 NOK

0.1961

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4412

1 российский рубль

1 RUB

0.0263

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2482

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3471

1 турецкая лира

1 TRY

0.2862

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0549

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0637

100 японских иен

100 JPY

1.5223

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1294

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Финансы 09:47
Доходность нот Центробанка Азербайджана достигла 15-месячного максимума
Финансы 25 апреля 13:58
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали
Финансы 25 апреля 10:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 апреля
Финансы 25 апреля 09:47
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Финансы 24 апреля 13:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля
Финансы 24 апреля 13:00
Лента новостей
Профсоюзам Турции запретили первомайский митинг на Таксиме
Турция 10:28
На севере Израиля обнаружен опасный штамм гриппа
В мире 10:22
В парке Центра Гейдара Алиева будут представлены концертная программа и музыкальный фейерверк (ВИДЕО)
Общество 10:17
В Афганистане освободили более 50 человек из тюрьмы талибов
В мире 10:06
Руководитель ANDOP Севиндж Заман: Мы открываем доступ азербайджанским врачам к научным достижениям в сфере управления ожирения (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10:00
Школьницу из США пригласили на учебу сразу 115 колледжей
В мире 09:59
Активы "Азербайджанского каспийского морского пароходства" выросли
Бизнес 09:59
В Бишкеке обсудили оказание профессиональной помощи пострадавшим от гендерного насилия
Центральная Азия 09:56
МВД и СГБ Азербайджана провели совместную операцию, найден схрон оружия
Происшествия 09:54