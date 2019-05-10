Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению ипотечных облигаций

10 мая 2019 22:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 13 мая проведет аукцион по размещению очередного транша эмиссии процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на шесть миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

Номинальная стоимость каждой облигации - сто манатов. Облигации будут выставлены на продажу по стоимости 1013,7500 маната и с годовой ставкой в три процента.

Срок погашения облигаций - 31 июля 2041 года.

Процентные доходы будут выплачиваться каждые шесть месяцев. Андеррайтером выступает компания PSG-Kapital.

Официальный курс на 10 мая составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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