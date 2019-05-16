Курс казахстанского тенге на 16 мая

Баку /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 16 мая 2019 года составил 378,94, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные биржи.

По данным KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный — 379,1 тенге, курс закрытия — 378,65 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 57 миллионов 319 тысяч долларов. Число сделок по операциям с валютой — 177.

На данный момент, в обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге, в Алматы - 381,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 378,94 тенге.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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